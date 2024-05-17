Francia, cerca di dare fuoco alla sinagoga di Rouen: ucciso

La polizia francese ha "neutralizzato" una persona armata che ha tentato di appiccare il fuoco alla sinagoga di Rouen, come ha scritto su X il ministro degli Interni Gerald Darmanin. Gli agenti intervenuti per una segnalazione di "incendio vicino alla sinagoga" lo hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo "era armato con un coltello e una sbarra di ferro, si è avvicinato alla polizia, che ha sparato. L'individuo è morto". Non ci sono altre vittime.

La Francia ha la più grande comunità ebraica di qualsiasi Paese dopo Israele e gli Stati Uniti, nonché la più grande comunità musulmana d'Europa.

(Unioneonline/D)