Incendio a Capoterra, le fiamme minacciano due cantieri edili
Incendio a Capoterra in zona Mitza Caria. Le fiamme sono partite poco prima delle 13 a ridosso di via Emanuela Loi, nell’area fra la campagna e l’abitato.
Intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una della protezione civile Santa Barbara di Capoterra e una della Misericordia.
Sul posto anche il corpo forestale di Uta e la polizia locale di Capoterra che ha chiuso la strada.
Interessati orti, vigne, oliveti e agrumeti, con le fiamme penetrate anche in due cantieri edili e in un apiario.
Il rogo è già stato domato, si procede con le operazioni di bonifica.
(Unioneonline/v.l.)