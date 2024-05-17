Cronaca Sardegna

Incendio a Capoterra, le fiamme minacciano due cantieri edili

17 maggio 2024 alle 16:24aggiornato il 24 maggio 2026 alle 14:46

Incendio a Capoterra in zona Mitza Caria. Le fiamme sono partite poco prima delle 13 a ridosso di via Emanuela Loi, nell’area fra la campagna e l’abitato.

Intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una della protezione civile Santa Barbara di Capoterra e una della Misericordia.

Sul posto anche il corpo forestale di Uta e la polizia locale di Capoterra che ha chiuso la strada.

Interessati orti, vigne, oliveti e agrumeti, con le fiamme penetrate anche in due cantieri edili e in un apiario.

Il rogo è già stato domato, si procede con le operazioni di bonifica.

(Unioneonline/v.l.)