Grosso incendio a Elmas, bloccato il traffico ferroviario

Le fiamme hanno aggredito un canneto nella zona del campo sportivo di calcio di Elmas, a ridosso della pista dell'aeroporto.

Un incendio vasto che ha creato non pochi problemi alle squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare il rogo. Un denso fumo si è sollevato, invadendo l'area sportiva e anche lo scalo aeroportuale Mameli. Ed essendo a ridosso della linea ferroviaria, è stato momentaneamente interdetto il passaggio dei treni.

Il fuoco ha divorato gran parte del canneto e la vegetazione: immediata la segnalazione ai vigili del fuoco arrivati sul posto con diversi mezzi. Le fiamme, spinte anche dal vento, si sono sviluppate nelle vicinanze della linea ferroviaria.

E il fumo ha raggiunto anche la parte finale della pista dell'aeroporto di Elmas. Per ora non sono stati segnalati disagi nei collegamenti aerei mentre è stato chiuso, precauzionalmente, il traffico ferroviario.

(Video di Sara Saiu)