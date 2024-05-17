Landini (Cgil): "La precettazione? C'è un attacco al diritto di sciopero"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "La precettazione annunciata da Salvini? Siamo ormai in modo evidente di fronte al tentativo di mettere in discussione il diritto di sciopero nel nostro Paese. Mi sembra assolutamente chiaro questo tentativo che continua a dimostrare una logica autoritaria e pericolosa da parte del Governo. Per quello che ci riguarda, noi contrasteremo questa logica sia nella nostra pratica sia in tutti i luoghi, in tutte le sede anche giuridiche di cui abbiamo bisogno come abbiamo già fatto anche in passato" lo ha detto il segretario della Cgil Landini, a margine della conferenza tenutasi presso la sede della Cgil a Roma riguardo all'andamento della raccolta firme sui referendum sul lavoro lanciati dalla Cgil stessa. Durate: 00_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev