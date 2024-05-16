Sassari, Mariotti indagato per associazione segreta e mafiosa: "Ma resto candidato sindaco"

«Continuerò ad andare avanti con la campagna elettorale per le comunali di Sassari». Così stamattina in conferenza stampa Gavino Mariotti, rettore e candidato sindaco per il centrodestra, ha comunicato la decisione di non ritirarsi dalla corsa per le consultazioni dopo aver saputo ieri sera di essere indagato dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Cagliari per associazione mafiosa e segreta nell'inchiesta Monte Nuovo.