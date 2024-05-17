Europee, Brando Benifei (Pd): "Amo Star Wars, per questo dico: che la forza sia con noi"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 “Amo Guerre Stellari. Sono un appassionato di fantascienza, sono anche un po' nerd su queste cose ma penso che in una campagna elettorale come questa abbiamo bisogno delle parole di un maestro Jedi. Che la forza sia con noi, quindi. Penso che sia una cosa da dire oggi.” Ospite di 'Personale è Politico', il format del Partito democratico realizzato per conoscere meglio i candidati e le candidate alle elezioni europee, Brando Benifei ha raccontato del suo ricordo più bello legato alla politica: “quando mi sono ritrovato in una grande manifestazione a Roma per chiedere la fine della guerra in Iraq e in Afghanistan.” Brando Benifei è candidato Pd per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno nella circoscrizione Nord Ovest. L’intervista completa è pubblicata sul sito del Partito democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev