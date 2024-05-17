Giornata di cultura del vino e dell'olio, Camilli (Ais): "Valorizzare nostro patrimonio"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Il nostro patrimonio deve essere valorizzato e divulgato e per questo noi cerchiamo di entrare sempre più nelle scuole proprio per divulgare, per elevare sempre di più la cultura del vino e dell'olio", le parole del presidente nazionale dell’Associazione italiana sommelier (Ais), Sandro Camilli, a margine della XIV edizione della Giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio, promossa dall’Associazione italiana Sommelier con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev