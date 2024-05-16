Sanità, l'assessore Bartolazzi incontra i sindacati

Quella della carenza dei medici di base è ormai una criticità che la Sardegna si trascina da anni, ma come riportarli sui territori? Per il neo assessore alla sanità, Armando Bartolazzi, la soluzione è rendere la Sardegna più attrattiva.

In che modo? «Ho sviluppato la mia idea: ho pensato, per esempio, di agire inizialmente sui medici di medicina generale, sfruttando l'Autonomia regionale, permettendo loro di accedere alle scuole di specializzazione fuori borsa, cioè su posti aggiuntivi», spiega l’assessore che oggi pomeriggio ha incontrato negli uffici dell’assessorato le associazioni sindacali dei medici di Medicina generale per presentare loro la sua proposta e fare il punto sulle criticità del settore.