A 90 anni la passione per i segreti dell'universo: «Mi affascina anche la mente umana»

In platea, nella sala Giorgio Pisano, Piero Melis non perde un passaggio dell'evento ''Da Albert Einstein a Einstein Telescope''. Ha 90 anni, mente accesa e attitudine allo stupore: «Mi affascina l'universo e sono colpito da quello che la mente umana riesce a cogliere», ha raccontato a margine dell'inaugurazione della sala spaziotempo al Planetario dell'Unione Sarda. Apprezzamento per le parole degli scienziati, che hanno semplificato e reso accessibili a tutti concetti complessi e articolati.