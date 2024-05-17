Siccità in Sicilia, Giardina (Coldiretti): "Da Ferrara aiuti per allevatori"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "L'iniziativa di solidarietà capeggiata da Coldiretti che vede supportare gli allevatori della Sicilia, in particolare delle province di Enna, Caltanissetta, Ragusa ed Agrigento, a cui viene fornito un milione e mezzo di fieno e pellet di erba medica che arrivano direttamente dalla provincia di Ferrara e servono per dare una prima boccata d'ossigeno alle aziende zootecniche", le parole di Francesco Giardina di Coldiretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev