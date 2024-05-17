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Siccità in Sicilia, Giardina (Coldiretti): "Da Ferrara aiuti per allevatori"
17 maggio 2024 alle 21:21aggiornato il 25 maggio 2026 alle 02:03
(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "L'iniziativa di solidarietà capeggiata da Coldiretti che vede supportare gli allevatori della Sicilia, in particolare delle province di Enna, Caltanissetta, Ragusa ed Agrigento, a cui viene fornito un milione e mezzo di fieno e pellet di erba medica che arrivano direttamente dalla provincia di Ferrara e servono per dare una prima boccata d'ossigeno alle aziende zootecniche", le parole di Francesco Giardina di Coldiretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev