Cronaca Sardegna

Il sindaco di Nuoro Soddu consegna le dimissioni

16 maggio 2024 alle 17:17aggiornato il 24 maggio 2026 alle 16:15

Dimissioni. La lettera del sindaco di Nuoro Andrea Soddu è appena stata consegnata nelle mani del segretario comunale Vincenzo Zazzarella. 

Una decisione assunta «per consentire l’approvazione del bilancio»,  ha detto il primo cittadino. 

Giovedì scorso il sindaco, senza maggioranza, dopo otto ore di discussione in Consiglio comunale poco prima del voto, aveva ritirato il bilancio.

Era arrivata  la nuova convocazione firmata dal presidente del Consiglio Sebastian Cocco e la seduta è iniziata con l’abbandono dell’incarico di primo cittadino. 

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