Sport

Patrik Cappai torna sul ring ad Assemini

17 maggio 2024 alle 12:04aggiornato il 24 maggio 2026 alle 13:26

A pochi mesi dalla conquista del titolo mondiale Silver Youth Wbc nei pesi piuma, Patrick Cappai torna sul ring per un’iniziativa contro la violenza sulle donne.

Figlio d'arte, 23 anni, il padre Fabrizio è stato campione italiano e vice campione mondiale Ibf nel 1992 mentre il fratello Manuel ha vinto un bronzo europeo e rappresentato l’Italia alle olimpiadi.

Domani sera ad Assemini la giovane promessa affronterà l'esperto pugile Juan T. Santos in un match di preparazione alla prossima difesa del titolo prevista per il 13 luglio.

CARLO MANCA