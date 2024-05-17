Patrik Cappai torna sul ring ad Assemini

A pochi mesi dalla conquista del titolo mondiale Silver Youth Wbc nei pesi piuma, Patrick Cappai torna sul ring per un’iniziativa contro la violenza sulle donne.

Figlio d'arte, 23 anni, il padre Fabrizio è stato campione italiano e vice campione mondiale Ibf nel 1992 mentre il fratello Manuel ha vinto un bronzo europeo e rappresentato l’Italia alle olimpiadi.

Domani sera ad Assemini la giovane promessa affronterà l'esperto pugile Juan T. Santos in un match di preparazione alla prossima difesa del titolo prevista per il 13 luglio.