Paola Cortellesi: "Sarebbe ora di avere un presidente della Repubblica donna"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 "Mi auguro che vedremo una Presidente della Repubblica donna. Speriamo presto. L'Italia è pronta. Abbiamo la premier che è donna. La Presidenza della Repubblica è l'ultima carica che non è stata ancora esercitata da una donna" lo ha detto l'attrice e regista Paola Cortellesi, una dei candidati al David di Donatello 2024, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev