Ambientiadi, a Formia studenti in gara tra sport e sostenibilità

Formia, 18 mag. (askanews) - "Con il progetto Ambientiadi abbiamo voluto coniugare educazione ambientale con i valori dello sport, perché crescere cittadini responsabili è il primo investimento che una comunità può fare: si comincia dalle scuole, dai bambini, perché certi atteggiamenti, comportamenti, non diventino mai definitivi. Lo sport è un linguaggio che i ragazzi capiscono subito: la lealtà, le regole e il gioco di squadra. Proprio con le Ambientiadi la raccolta differenziata è diventata una competizione tra classi, con prove e classifiche, e funziona. Quasi 2.000 studenti si stanno appassionando e portano quello che imparano dentro le famiglie: è questo il grande risultato". Lo ha detto Gianluca Taddeo, sindaco di Formia, in merito al percorso educativo per gli studenti di scuole elementari e medie, avviato con le Ambientiadi, per promuovere la sostenibilità ambientale e la consapevolezza civica dell'importanza del riciclo, attraverso il gioco di squadra e i valori dello sport."A premiarli saranno gli atleti nazionali, con lo stesso impegno e gli stessi valori. Le Ambientiadi sono un format replicabile in qualsiasi città italiana. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi europei sul riciclo dobbiamo partire dalle scuole, dai ragazzi e soprattutto dai giovani, che sono i campioni di domani anche ambientali se si allenano oggi", ha concluso Taddeo.