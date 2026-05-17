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Migliaia di lanterne illuminano Seul per il compleanno di Buddha
17 maggio 2026 alle 12:15
Seoul, 17 mag. (askanews) - Migliaia di persone tra cui molti monaci sfilano con lanterne per le strade di Seoul durante il Festival delle Lanterne di Loto, che si tiene per celebrare il compleanno di Buddha. Partecipano alla parata anche robot umanoidi vestiti da monaci buddisti."Ogni anno, quando celebro il compleanno di Buddha, mi sembra di rivivere ricordi indimenticabili", afferma Seo Jae-hyeok, un uomo d'affari di 35 anni che ha partecipato al festival con la sua compagna.