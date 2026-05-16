Cagliari, nel Centro di Quartiere Mu.Be inaugurato l'Hub "Anime sul filo"

Nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu c’è un nuovo spazio dedicato ai giovani: l’Hub “Anime sul filo”, ospitato nel Centro di Quartiere Mu.Be (via Carpaccio 14). Un luogo accogliente, pensato per favorire incontro, ascolto e libera espressione. Lo spazio è stato inaugurato nei giorni scorsi alla presenza di scuole e associazioni. È intervenuto anche Sgribaz, il giovane artista e performer cagliaritano, molto conosciuto tra i giovani per il suo percorso, capace di mescolare musica, energia e sperimentazione. L’Hub, promosso dalla cooperativa sociale Panta Rei Sardegna, è la diretta conseguenza delle istanze manifestate dai ragazzi coinvolti negli ultimi anni nei progetti educativi. Completamente gratuito e aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.30, accoglierà i giovani fin dall’uscita da scuola offrendo spazi per il relax, lo studio (individuale e di gruppo) e numerose attività pomeridiane: giochi da tavolo, musica, ciclomeccanica, ricerca sonora, laboratori intergenerazionali e accesso alla Biblioteca di comunità, che conta oltre tremila volumi. Il Centro di Quartiere Mu.Be accoglie ogni giorno circa 80 persone tra bambini, ragazzi e adulti, con laboratori, doposcuola, gruppi di mutuo aiuto e la consultazione e il prestito librario. Nel mese di gennaio del 2025, sempre per volontà di Panta Rei, si sono aggiunti, in altri quartieri della città, "L'Albero dei Fili Rossi" (comunità educativa per minori) e Base (centro diurno familiare ad alta intensità), ultimi tasselli di un impegno decennale nella tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi e nel contrasto alle povertà educative. Nel video alcuni momenti dell'inaugurazione del nuovo spazio.