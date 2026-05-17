Domenica al Poetto tra traffico e maestrale: restano gli accumuli di posidonia e la barca a riva alla prima fermata

La domenica dei cagliaritani è iniziata tra code e traffico intenso verso il Poetto, preso d’assalto fin dalle prime ore della mattina nonostante il secondo giorno di maestrale. Ad attirare l’attenzione la manifestazione Triathlon Città di Cagliari ma per i bagnanti lo spettacolo è stato un altro. Alla prima fermata restano ancora gli accumuli di posidonia, finiti al centro delle polemiche degli ultimi giorni, mentre sulla spiaggia è ancora presente la barca spiaggiata dal maltempo, nonostante nei giorni scorsi ne fosse stata annunciata la rimozione.

Tra bagnanti e passanti il dibattito resta aperto: c’è chi lamenta una spiaggia «mai vista così» e chiede interventi rapidi di pulizia, e chi invece invita a lasciare che sia la natura a fare il proprio corso, ricordando il ruolo della posidonia nella protezione dell’arenile. Nonostante la maestralata l’alga oceanica, che trattiene i granelli dalla forza delle onde, continua ad occupare uno spazio importante del Poetto. Resta l’attesa per gli interventi di rimozione della barca annunciati nei giorni scorsi.

Umberto Zedda