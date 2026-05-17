Successo di pubblico a Linate: open day Aeronautica Militare sold out

Milano, 17 mag. (askanews) - L'Aeronautica Militare ha aperto le porte del Comando Aeroporto di Milano-Linate il 15 e 16 maggio per celebrare i 101 anni del primo Comando aeronautico in città. L'open day, completamente gratuito, ha registrato il tutto esaurito in poche ore dalla messa online delle prenotazioni. Tutti gli ingressi, pur gratuiti, sono andati sold out e l'evento è stato full booked per entrambi i giorni. Il pubblico ha potuto ammirare da vicino aerei ed elicotteri durante la mostra statica di aeromobili e mezzi militari.Numerose aree espositive tematiche, attività interattive e simulatori di volo hanno coinvolto visitatori di ogni età. Stand informativi e spazi dedicati ai più giovani hanno reso l'esperienza didattica oltre che spettacolare. La presenza della Fanfara della 1 Regione Aerea ha aggiunto valore musicale alla celebrazione, riscuotendo applausi.Le aree gastronomiche hanno accompagnato le visite, contribuendo all'atmosfera di festa.L'organizzazione ricorda che l'accesso è avvenuto previa prenotazione tramite QR Code sul sito dell'Aeronautica Militare. L'evento era collegato all'iniziativa solidale dell'Aeronautica "Un dono dal cielo 2026" che unisce l'Italia attraverso la cura, la speranza e la forza della comunità.