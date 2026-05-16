Un pensionato di 68 anni, Felice Solinas, ha perso la vita nelle campagne alla periferia di Burgos. L'uomo sarebbe scivolato in una scarpata cadendo con violenza a terra. Subito soccorso da un vicino che lo ha visto ferito, è stato raggiunto dal personale sanitario del 118 e dal'elisoccorso.

Il 68enne era cosciente ma le sue condizioni si sono presto aggravate e i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

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