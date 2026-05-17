Cannes, Kristen Stewart sul red carpet per "Full Phil" di Quentin Dupieux

Cannes, 17 mag. (askanews) - Star del calibro di Kristen Stewart, Charlotte Le Bon e Woody Harrelson hanno sfilato sul red carpet del 79° Festival di Cannes per la première del loro nuovo film "Full Phil". Diretto dal francese Quentin Dupieux, il film racconta la storia di un padre e una figlia americani che intraprendono un viaggio a Parigi nel tentativo di ricostruire il rapporto tra di loro.