Lo spettacolo delle pariglie all'ippodromo di Sassari

Spettacolo e ovazione dei cinquemila spettatori per le pariglie disputate all'ippodromo di Sassari. L'organizzatore Antonio Dore ha portato sette pariglie che hanno deliziato il pubblico con figure sia tradizionali sia moderne. Le sette pariglie protagoniste: Bonorva (Simone Contini, Luca Pintore, Alessandro Sanna e Giovanni Arras); Fonni " Groppera" (Cristoforo Cualbu, Giovanni Cualbu e Pietro Poddie); Fonni “Cassitta” (Luca Coinu, Antonio Cugusi e Giovanni Mulas); Lula (Giannicola Calzedda, Giovanni Carta, Cosimo Francesco Demontis, Arturo Piras, Gian Pasquale Piras e Angela Bundone); "La Combriccola” di Padria (Antonio Marica, Marta Marrosu, Raffaela Masia e Giuseppe Galia); Norbello (Gioele Carta, Antonio Giovanni Manca, Manuel Fadda e Mirco Mele); San Vero Milis (Filippo Sechi, Edoardo Carta e Antonio Lotta).