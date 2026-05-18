Villacidrese-Bonorva 0-2: le parole degli allenatori
La vittoria per 0-2 nello spareggio Playoff per l'Eccellenza mette il Bonorva in una posizione di netto vantaggio sulla Villacidrese, chiamata invece a fare l'impresa la prossima domenica. Nulla è ancora perduto secondo Diego Mingioni, tecnico della Villacidrese, che sottolinea la prestazione positiva della sua squadra contro una compagine di livello. Entusiasmo ma con la consapevolezza che ci sono ancora novanta minuti da giocare sul fronte opposto.
Michele Pulina, allenatore del Bonorva, resta soddisfatto della prova della sua squadra al Comunale di Villacidro.