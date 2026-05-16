“La mia Grazia Deledda”, Laura Morante a Cagliari per presentare il film di Peter Marcias

“Ho cercato di interpretare i sentimenti di una donna straordinaria. Ho letto i suoi libri e mi sono affidata al regista Peter Marcias”. Così Laura Morante al Notorius Cinemas in piazza L'Unione Sarda a Cagliari per presentare il film “Quasi Grazia”, sulla vita di Grazia Deledda, da pochi giorni in programmazione. In dialogo con la giornalista de L’Unione Francesca Figus, l’attrice, davanti al pubblico presente in sala, ha ribadito la forza del messaggio che la scritttrice manifesta attraverso i suoi romanzi. Il film è diviso in tre momenti. Laura Morante interpreta Grazia Deledda in un passaggio fondamentale della sua vita: quello legato al conferimento del premio Nobel ricevuto cento anni fa.