Basket, B Interregionale: Esperia-Avellino 71-79, gli highlights

Finisce così, con l'ovazione di Cagliari e anche qualche lacrima il cammino dell'Esperia, sconfitta 71-79 in gara 2 dalla Scandone Avellino che va sul 2-0 e conquista la semifinale per la B nazionale. Gli uomini di coach Manca chiudono con una grande partita, anche oltre gli infortuni di Cabriolu e Morgillo, costretti a 40 minuti di panchina.

Nel primo tempo a tenere i sardi in partita è soprattutto la vena di Frattoni, la Scandone prova da subito a far valere la legge del più forte, l'Esperia si innervosisce e dopo un contatto non fischiato vola il primo tecnico per Giordano, ma i 16 squilli di Frattoni consentono di andare all'intervallo sotto di 9, con la cifra singola di svantaggio.

Nel terzo quarto Avellino allunga prepotentemente, portandosi addirittura sul +21 (39-60), poi una manciata di difese a giri alti di Picciau e Nicola Manca consentono di ridurre il gap, anche perché, come spesso accade, si accende Giordano. Prima inventa, poi manda al bersaglio due triple e l'Esperia torna a -11. I fischi arbitrali sono tanti, Picciau esce per falli col terzo tecnico per i padroni di casa, ma scatta la zona Esperia: Pili e Frattoni non sbagliano, si torna a -7.

A 75 secondi dalla fine Giordano prova a dare la spallata decisiva per la rimonta, ma il suo tentativo per il -4 non va. La Scandone controlla e chiude sul +8, l'Esperia esce tra gli applausi del PalaPirastu e rimanda l'assalto alla B Nazionale al prossimo campionato.