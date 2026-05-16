Grave incidente questa mattina sulla statale 126 in territorio di Guspini, sulla strada che porta a San Nicolò d’Arcidano. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono state due auto.

Per un cinquantunenne si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Cagliari: una volta sul posto, ha caricato il ferito che è stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale Brotzu.

Ferita, in maniera lieve, anche una passeggera di una delle due auto: è incinta, motivo per cui è stata portata in ospedale a San Gavino da una seconda ambulanza per accertamenti. Sul posto, oltre all’équipe del 118, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

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