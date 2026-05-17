Olbia, prevista una stagione da record per le cozze: è l'agricoltura del golfo interno

Si prospetta un'ottima raccolta a Olbia, una delle capitali della mitilicoltura, perché i primi frutti promettono bene. Nel parco di ''Fausto Noce'' a migliaia di degustatori, in fila per ore, sono stati offerti 50 quintali di cozze, sia crude che bollite.

La sagra rappresenta il caposaldo da oltre 70 anni della Festa di San Simplicio. E dall'apprezzamento del prodotto emerge uno stato di salute confortante. Lo chiamano oro nero proprio perché è molto ricercato sulle tavole dei ristoranti.

Non servono nuove aree in concessione per sviluppare l'agricoltura del golfo, che dispone già di 170 ettari. Piuttosto sono necessarie idee e spirito d'iniziativa soprattutto da parte dei giovani, che devono garantire il ricambio generazionale. Comunque è l'ostricoltura a rappresentare il mercato del futuro. I prodotti sardi infatti, triplicati come volume, stanno aumentando le vendite all'estero sia in Spagna che in Francia, in quella che è riconosciuta come la capitale mondiale.

Nel video Raffaele Bigi, presidente del Consorzio molluschicoltori di Olbia