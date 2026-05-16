Modena, falcia i pedoni con l'auto e accoltella un uomo: il video choc

Un’auto a velocità molto sostenuta ha falciato una decina di pedoni nel centro di Modena. Ci sono sette feriti, di cui quattro in gravi condizioni: due portati all'ospedale modenese di Baggiovara e due in elicottero al Maggiore di Bologna.

Su quanto accaduto lungo via Emilia, dove subito sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, si fa strada l’ipotesi dell’attentato. «Puntava il marciapiede, l’abbiamo visto arrivare», raccontano i testimoni, parlando di una «improvvisa accelerazione» e di un veicolo che andava «almeno a cento all’ora». «Abbiamo visto le persone volare». Inoltre il conducente, nella fuga a piedi, ha anche tentato di accoltellare un uomo che gli si era lanciato contro per bloccarlo. È stato fermato poco dopo da un gruppo di cinque cittadini che lo hanno inseguito e bloccato, si tratta di un uomo di origine nordafricana.

(Unioneonline)