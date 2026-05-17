Sinner vince gli Internazionali di Roma: "Sono sempre molto emozionato quando c'è Mattarella"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2026 Jannik Sinner, vince al Foro Italico gli Internazionali di Tennis 50 anni dopo Adriano Panatta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla finale degli Internazionali di Tennis a Roma. Il Presidente ha seguito la partita dalla tribuna autorita', accolto al suo arrivo da un lungo applauso del pubblico. Al termine della partita Mattarella, accompagnato da Adriano Panatta, ha consegnato il trofeo a Sinner. Adriano Panatta è stato l’ultimo vincitore italiano nel singolare maschile 50 anni prima. Numerose le personalita' presenti al Foro Italico a Roma. Il Presidente Mattarella è tornato al Foro Italico un anno dopo la vittoria di Jasmine Paolini nella sifda femminile. Not for Sale. Courtesy Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev