Radio Italia Live, in Duomo a Milano 20mila persone per il concerto

Milano, 16 mag. (askanews) - Si è tenuta in Piazza Duomo a Milano l'edizione 2026 di Radio Italia Live - Il Concerto, l'evento di Radio Italia realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano che ha accolto 20.000 persone. Accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta da Bruno Santori, si sono esibiti Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Elisa, Emma, Giorgia, Gigi D'Alessio, J-Ax, Noemi, Sayf, Tommaso Paradiso e The Kolors. una serata accolta con entusiasmo dal pubblico numeroso e caloroso, con lo sfondo iconico della Madonnina a rendere l'atmosfera ancora più suggestiva.