Ennesimo incidente sulla strada provinciale 2 teatro due giorni fa di un altro sinistro in cui ha perso la vita un giovane cagliaritano.

Questa mattina, per cause in corso di accertamento, una donna avrebbe perso il controllo dell’auto che guidava. Il mezzo si è ribaltato e l’automobilista è rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la donna per poi affidarla al 118 che l’ha trasportata in ospedale con assegnato codice rosso.

(Unioneonline/A.D.)

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