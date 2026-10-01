La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne cagliaritano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A condurre l’indagine sono stati i “Falchi” della Squadra Mobile, che hanno fermato l’uomo nel quartiere di Is Mirrionis dopo aver raccolto indizi sul suo possibile coinvolgimento in un’attività illegale di smercio.

Nel corso delle perquisizioni nella sua abitazione sono stati poi rinvenuti, nascosti all’interno di un frigorifero, 200 panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi ciascuno, confezionati in involucri argentati e contraddistinti dalla scritta arancione “Papaya” e dall’immagine del medesimo frutto. La droga – del peso totale di quasi 21 chili e che avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro – è stata così sequestrata, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Dopo l’udienza di convalida, è stata invece disposta la misura della custodia cautelare in carcere, con il successivo trasferimento dell’uomo nel penitenziario di Uta.

(Unioneonline)

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