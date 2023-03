«Diciamo che è un lapsus freudiano, segno di un problema interiore di fondo. Non è la prima volta che l’Europa dimentica le isole, e non solo sulle mappe».

Con queste parole il presidente della Region Christian Solinas ha commentato l’esclusione della Sardegna dalla mappa esposta all’ingresso della sala riunioni del padiglione sede dei vertici della presidenza di turno svedese dell'Unione europea.

«Ma non manca solo la Sardegna – sottolinea Solinas - mancano anche altre isole, proprio quelle con le quali la Sardegna, come capofila, ha avviato un’alleanza politica e istituzionale per vedere riconosciuti i diritti dei nostri territori e dei nostri oltre 20 milioni di cittadini».

«Non drammatizziamo questa svista, spero involontaria – conclude il governatore - ma non è certo un bel segnale».

