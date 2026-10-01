Parola d’ordine, prevenzione. All’ospedale San Martino di Oristano la salute femminile si mette al centro con sei open day dedicati alla prevenzione del tumore del collo dell’utero. L’iniziativa, promossa dall’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia con il dipartimento di Prevenzione della Asl 5, permetterà di effettuare gratuitamente il pap test e, nelle stesse giornate, di vaccinarsi contro l’Hpv.

Il pap test sarà accessibile senza prenotazione alle donne fino ai 64 anni venerdì 9, 16 e 23 ottobre dalle 14 alle 19 e sabato 10, 17 e 24 ottobre dalle 8.30 alle 13, negli ambulatori di Ginecologia, al quarto piano del corpo P. Per le dipendenti Asl 5 è prevista anche una giornata dedicata domani, venerdì 2 ottobre, dalle 9 alle 13.

«Il pap test è un esame ginecologico semplice, rapido e indolore che permette di prevenire o diagnosticare precocemente il tumore del collo dell’utero», spiega la direttrice di Ostetricia e Ginecologia Francesca Campus, sottolineando come una diagnosi precoce aumenti le possibilità di guarigione e consenta, quando necessario, interventi meno invasivi.

L’invito è rivolto anche alle giovani sotto i 25 anni che abbiano già avuto rapporti sessuali da almeno un anno, comprese le minorenni, preferibilmente accompagnate. In parallelo sarà possibile ricevere gratuitamente la vaccinazione anti-Hpv, offerta dagli 11 ai 30 anni.

«Con questa iniziativa, che integra screening e vaccinazioni, vogliamo creare una catena virtuosa che renda più semplice la possibilità di fare prevenzione e diagnosi precoce insieme», spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras.

«Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 3000 casi di tumore della cervice uterina, un numero tutt’altro che trascurabile», evidenzia la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina. «Si tratta di un gesto che può salvare la vita».

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