«È motivo di grande orgoglio per me e per il mio partito la nomina a presidente della commissione bicamerale sull'Insularità». Sono le parole di Tommaso Calderone, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia.

«Ringrazio Forza Italia, i partiti di maggioranza e coloro i quali hanno riposto fiducia in me», ha aggiunto Calderone. «Questo governo di centrodestra è il primo a dare un segnale ulteriore e concreto nel contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità con l'istituzione di questa Commissione - che sarà composta da dieci deputati e dieci senatori nominati dai presidenti delle rispettive Camere - ed avrà il compito di ridurre il gap cronico delle nostre Isole: Sardegna, Sicilia ed isole minori rispetto alla terraferma».

«Garantirò – ha assicurato Calderone - il massimo impegno fin da subito per affrontare le problematiche delle nostre Isole che, lo ricordo, hanno loro pieno riconoscimento nella nostra Costituzione, che riconosce la peculiarità delle Isole e promuove tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

