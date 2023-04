Un distretto che sia il perno della nuova geografia giudiziaria dell’Isola e che dia risposte alle gravi emergenze legate ai vuoti degli organici. La proposta è dei magistrati sardi che intervengono alla due giorni in programma ieri e oggi (dalle 9.30) nella sala Giorgio Pisano del gruppo editoriale L’Unione Sarda a Cagliari (in diretta streaming su questo sito).

Al confronto, aperto dall’editore Sergio Zuncheddu, insieme a Maria Antonietta Mongiu, presidente del Comitato tecnico scientifico per l’Insularità, ha partecipa il gotha della magistratura sarda che, con esperti sui temi del diritto e della giustizia, ha spiegato quanto sia importante, in questo momento, avere un distretto giudiziario insulare, in stretto collegamento con il recente riconoscimento del principio di insularità in Costituzione.

Nel video le interviste al procuratore della Repubblica di Cagliari Rodolfo Sabelli, al procuratore generale Luigi Patronaggio, alla presidente del Tribunale di sorveglianza Cristina Ornano.

