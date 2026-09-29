Non ce l’ha fatta Leonardo Fadda, cagliaritano di 26 anni, di Pirri, che ieri era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Strada provinciale 2, a Villamassargia: si sono rivelati purtroppo inutili i tentativi di tenerlo in vita da parte dell’equipe del reparto di Rianimazione del Brotzu, dove era stato ricoverato dopo un trasporto urgente con l’elisoccorso. Il giovane è morto questa mattina.

Fadda era alla guida della sua auto, una Fiat Grande Punto, di rientro dal Sulcis – dove lavorava – verso il capoluogo, quando ha perso il controllo: il veicolo si è ribaltato ed è finito fuori strada.

Le condizioni del giovane erano apparse gravissime ai soccorritori del 118 giunti sul posto per prestare le prime cure. E dopo meno di 12 ore ogni speranza si è dimostrata purtroppo vana.

Fadda lavorava nel settore delle attività marittime ed era molto noto nel mondo del calcio. La notizia della sua morte ha suscitato immenso cordoglio.

«Tutto il Sardara Calcio, presidente, dirigenti e giocatori, si stringe attorno alla famiglia di Leonardo Fadda, nostro ex tesserato che questa mattina purtroppo ci ha lasciati», si legge sul profilo della Polisportiva sardara 1983, «Leo era un ragazzo solare e sempre parte del gruppo, voluto bene da tutti e che rimarrà nei nostri cuori, nonché nella storia recente della nostra società. Ciao Leo, per sempre uno di noi».

Enrico Fresu

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