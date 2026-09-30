Ridotta in gravi condizioni da un uomo che l'avrebbe aggredita per futili motivi, causandole lesioni alla milza, alle costole e un trauma cranico che hanno richiesto il ricovero in ospedale. È quello che è successo a una donna di nazionalità rumena, residente da molti anni a Nuraminis dove si occupa di assistenza alle persone anziane.

L'aggressione, denunciata ai carabinieri, risale alla serata di domenica. La donna avrebbe avuto un violento alterco con una persona che conosce, nei pressi della sua abitazione della centralissima via Nazionale. L'aggressore, ma non è ancora chiaro se a colpire la badante siano state anche più persone, si sarebbe poi scagliato su di lei con pugni e calci, facendola cadere a terra. In sua difesa è intervenuto il figlio, che tuttavia poco ha potuto fare finendo anch'esso per essere picchiato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

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