Dal ruolo di velina alla storia con Matteo Berrettini, fino all’attuale relazione con Carlo Gussalli Beretta. Melissa Satta si confessa, ospite del podcast “Non lo faccio per moda” di Giulia Salemi.

La showgirl sarda – padre di Buddusò, madre originaria di Arzachena - parte dal lavoro e in particolare dalla conduzione di diversi programmi sportivi, un ambiente in cui ha dovuto scontrarsi con molti pregiudizi solo per il suo essere una donna: «Dal punto di vista lavorativo, in alcuni campi, siamo percepite come inferiori; ho lavorato tanto nell’ambito sportivo e il primo approccio era: “Questa non capisce niente, non sa fare niente”. Devi dimostrare di essere brava. Io ho un carattere tosto e, se c’è un pregiudizio, tiro fuori gli artigli».

Quindi gli anni trascorsi a “Striscia la notizia”: «Mi sono divertita un sacco. Prima c’era solo la tv, pochi posti, oggi la tv è guardata molto meno, lavorare sui social è più semplice». Erano anni in cui tante ragazze volevano fare la velina: «La velina ha una giornata impegnativa – ricorda – Ricci ti metteva a fare danza, ore di sala prove, telepromozioni, c’erano regole da rispettare, eri una dipendente a tutti gli effetti; l’influencer si autogestisce, sceglie cosa fare e postare e ha una popolarità immediata, ci sono ragazze che hanno creato imperi».

Sulla chiusura del programma «mi è dispiaciuto tantissimo, ci sono affezionata, però capisco che il mondo e la comunicazione siano andati avanti, forse dovevano trovare un modo per modernizzarlo, ma non sarebbe stata più “Striscia”».

Poi c'è l'amore. Satta racconta l'inizio della relazione con l’imprenditore bresciano Carlo Gussalli Beretta, conosciuto su Instagram. «Mi fa stare bene, non è stato un colpo di fulmine, ci siamo conosciuti su Instagram, lui mi ha scritto e dal fatto che siamo nati entrambi in America (Melissa Satta è nata a Boston per via del lavoro dei genitori, ndr) è nata una conversazione, la relazione che sto vivendo con lui è arrivata in un periodo sereno della mia vita, ho bel lavoro, un figlio super». Suo figlio Maddox, nato dal matrimonio con Boateng, «sa tutto, è capitato una volta che venisse a sapere dall’esterno della mia vita privata e non è stato bello».

Rispetto alla relazione con il tennista Matteo Berrettini: «Non è mediatica, cerchiamo di tenerla per noi, sono un personaggio pubblico e ovviamente la cosa esce, ma lì era diverso, lui era uno sportivo sotto i riflettori; adesso ogni tanto ci fanno qualche foto ma non è come prima. Anche se ci sarà sempre il cretino sulla tastiera che dovrà commentare in modo stupido».

(Unioneonline/D)

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