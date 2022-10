Mercoledì prossimo, 12 ottobre, approderà nell'Aula del Consiglio regionale la risoluzione sull'istituzione di un organismo tecnico per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione e per la promozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità in Sardegna.

Dopo le proteste di Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori e presidente della Commissione speciale per l'insularità, e del neo deputato Dario Giagoni (Lega), la conferenza dei capigruppo ha deciso di inserire il documento nel prossimo ordine del giorno dell'Assemblea.

"Una scelta giusta e doverosa per un'Isola che vuole e deve superare i suoi tanti gap", ha commentato Giagoni.

"Uno stop inaccettabile che denota scarsa consapevolezza di quello che sta accadendo - aveva detto ieri Cossa -. Il 28 ottobre l'insularità diverrà norma costituzionale e noi dobbiamo essere pronti a presentare una piattaforma di proposte credibili per dare gambe a questo principio".

L'Aula proseguirà con l'esame della proposta di legge sul turismo e in particolare sulla disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

