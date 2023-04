Nella seconda giornata del forum su giustizia e insularità all'Unione Sarda si è discusso della vita nei penitenziari sardi. Da magistrati ed esperti un appello alle istituzioni: potenziare il sistema delle misure alternative alla detenzione in carcere.

«I dati - ha dichiarato la funzionaria della polizia penitenziaria Alessandra Uscidda - dimostrano il valore e l'utilità delle misure alternative che riducono notevolmente la possibilità di una recidiva». Il forum, nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda, ha offerto diverse indicazioni operative sull'organizzazione giudiziaria «di cui ora - spiega Maria Antonietta Mongiu, presidente del Comitato tecnico scientifico per l'Insularità in Costituzione - la politica deve tenere conto. Abbiamo ragionato in modo molto pragmatico su temi strettamente legati al principio di insularità che ha appena avuto il riconoscimento costituzionale».

Nel video le interviste a Mauro Mura, già alla guida della Procura di Cagliari, Alessandra Uscidda, dirigente della Polizia Penitenziaria, e il magistrato della Corte di Cassazione Carlo Renoldi.

