Dopo due giorni, Cagliari-Fiorentina si può giocare. A Pasquetta il rinvio all’ultimo per la morte di Papa Francesco, oggi alle 18.30 il recupero assieme alle altre tre partite non disputate (Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese). I risultati delle dirette concorrenti, in particolare il 2-2 di Pasqua tra Empoli e Venezia, hanno dato una mano ai rossoblù che vedono il traguardo salvezza vicino, ma per la squadra di Davide Nicola serve ancora qualche punto prima di poter festeggiare la permanenza in Serie A. E proverà a trovarlo oggi, contro un avversario reduce da una maxi trasferta in Sardegna (non era rientrato in Toscana lunedì) e dalla rifinitura al Crai Sport Center di Assemini.

Squalificato Alessandro Deiola, cambia il centrocampo rispetto all’Inter. Per Cagliari-Fiorentina si rivede Matteo Prati, che nell’ultima partita era rimasto in panchina perché debilitato dall’influenza. Ai suoi lati Michel Adopo e Antoine Makoumbou. Zito Luvumbo potrebbe partire largo a sinistra, preferito a Tommaso Augello, con Nicolas Viola a supporto di Roberto Piccoli. Come modulo le opzioni sono 3-5-1-1 o 3-5-2, in base alla posizione del numero 10, mentre per avere la difesa a quattro sarebbe necessaria la presenza di Tommaso Augello.

L’altro indisponibile nel Cagliari, assieme a Deiola, è Jakub Jankto che ha passato le feste con la febbre (ed è a zero minuti in stagione). Nella Fiorentina, i due giorni in più sono serviti per superare il dubbio legato a David de Gea, che sarà regolarmente in porta, ma l’assenza dell’ultimo minuto è quella di Moise Kean.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina: arbitra Livio Marinelli della sezione di Tivoli, è cambiato l’assistente Var da Daniele Doveri a Davide Massa. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca in diretta dall’Unipol Domus con Lele Casini e a seguire il post partita con tutte le interviste e i commenti a caldo.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Makoumbou, Luvumbo; Viola, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, L. Ranieri; Dodô, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Guðmundsson, Zaniolo. Allenatore: Palladino.

