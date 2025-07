Doppio debutto al "Vanni Sanna": sabato 16 agosto contro il Livorno per il primo turno della Coppa Italia, domenica 24 agosto contro il Pontedera per il quarto campionato consecutivo in serie C.

Il sorteggio del calendario ha riservato tutto sommato un inizio abbordabile, non solo casalingo. Ma i vantaggi sulla carta finiscono qui. La prima trasferta sarà a Campobasso, poi di nuovo a Sassari contro la Pianese, rivelazione della stagione scorsa. La trasferta sul campo della neopromossa Bra precede il big match interno contro la Ternana, anche se a oggi sono più le difficoltà economiche e i punti interrogativi che le certezze per la vice capolista del campionato 2024/25.

Il mese di settembre si concluderà con un doppio impegno ravvicinato: prima a Torino contro la Juventus Nex Gen e poi tra le mura amiche contro l'Ascoli. Quest'anno sportivo c'è perfetta alternanza tra gare casalinghe ed esterne. L'andata e l'anno solare si chiudono il 21 dicembre in casa contro l'Arezzo.

