La Fiorentina doveva partire alle 14.30 per fare rientro in Toscana, dopo il rinvio della partita a Cagliari, ma alla fine la formazione viola è rimasta in Sardegna. Un dietrofront all’ultimo momento, con la squadra già sul volo (con tanto di bagagli caricati a bordo), dovuto all’annuncio da parte della Lega Serie A del recupero mercoledì alle 18.30, ossia fra due giorni.

I giocatori della Fiorentina in attesa di partire da Cagliari, prima della decisione di restare in Sardegna

Per la squadra di Raffaele Palladino, arrivata ieri nell’Isola, sarà una trasferta lunghissima: ci rimarrà fino a mercoledì sera, dopo aver giocato la partita della Domus. Alle 10.30, mezz’ora dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, la Figc ha stabilito il rinvio di tutte le manifestazioni di calcio previste per la giornata di oggi, decisione poi estesa a tutto lo sport dal Coni. Nel primo pomeriggio la scelta della Lega Serie A per la data del recupero di Cagliari-Fiorentina, che è uguale anche per le altre tre gare rinviate (Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese).

Per la Fiorentina sarà dunque necessario trovare una nuova sistemazione per le prossime due notti, così come un campo a Cagliari o nei dintorni per allenarsi in vista della partita. I gigliati giocheranno poi domenica alle 15 in casa con l’Empoli, sempre in Serie A, prima della semifinale di andata in Uefa Conference League contro il Real Betis di giovedì 1 maggio (ore 21 al Benito Villamarín di Siviglia).

Rimangono, al momento, gli stessi convocati da parte di Palladino per Cagliari-Fiorentina: Yacine Adli, Lucas Beltrán, Danilo Cataldi, Pietro Comuzzo, Dodô, David de Gea, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Robin Gosens, Albert Guðmundsson, Moise Kean, Rolando Mandragora, Pablo Marí, Tommaso Martinelli, Matías Moreno, Cher Ndour, Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Amir Richardson, Pietro Terracciano e Nicolò Zaniolo. È rimasto a Firenze l’infortunato Andrea Colpani, da capire se potrà essere aggregato in extremis visto lo slittamento del match.

