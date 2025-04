Impossibile per la Fiorentina trovare in tempi brevi un terreno di gioco idoneo per potersi allenare, così il Cagliari mette a disposizione del club viola il suo centro sportivo di Assemini.

La Fiorentina si allenerà domani mattina (martedì 22 aprile) al Crai Sport Center, mentre l’allenamento dei rossoblù è fissato per il pomeriggio.

