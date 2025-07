La settimana appena iniziata dovrebbe essere quella che porta Luca Mazzitelli al Cagliari. Negli ultimi giorni la trattativa con il Como è diventata sempre più intensa, col centrocampista che è diventato l’obiettivo principale della società rossoblù. Le parti dovrebbero accordarsi su un prestito con diritto di riscatto, per un giocatore che coi lariani ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Mazzitelli è fuori dai piani di Fàbregas, che nella scorsa stagione lo aveva impiegato (mai per 90’) sino a fine ottobre. Poi un infortunio lo ha frenato e alla fine del mercato invernale, è passato in prestito al Sassuolo con cui ha conquistato la promozione in Serie A (7 presenze, più 11 col Como). E proprio al Sassuolo era stato portato nel 2016 dal nuovo direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi, quando aveva appena iniziato la sua carriera dopo le giovanili alla Roma. Con lo stesso ds che lo ha ingaggiato nel 2022 al Frosinone, con cui ha giocato due anni di cui il primo vincendo il campionato di Serie B e il secondo da capitano.

In uscita

Dopo aver chiuso la scorsa settimana le cessioni di Etienne Catena (Siracusa), Răzvan Marin (Aek) e Simone Scuffet (Pisa), tutti e tre a titolo definitivo, in questi giorni sono in dirittura d’arrivo altre due partenze: Nik Prelec, che non si è mai unito al gruppo in ritiro, e Mateusz Wieteska. Il primo, attaccante preso a gennaio 2023 e girato in prestito - dopo sei mesi poco convincenti in Serie B - tra Wsg Tirol e Austria Vienna, è pronto a trasferirsi in Championship, seconda serie inglese, all’Oxford United in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Stessa formula con cui si sta chiudendo coi turchi del Kocaelispor per Wieteska, che il Paok non ha riscattato a giugno ed è tornato alla base (giocando le prime due amichevoli per poi rimanere fuori sabato a Hannover).

Possibile anche una nuova cessione per Marko Rog, richiesto dal Rijeka dopo l’anno e mezzo in prestito alla Dinamo Zagabria. E nel caso sarebbe probabilmente un addio, visto che lo sfortunato centrocampista croato è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. Fra gli altri, da valutare Alessandro Di Pardo e Davide Veroli, mentre per ora non sono arrivate quelle offerte irrinunciabili per i big (su tutti Roberto Piccoli e Nadir Zortea) che il presidente Giulini aveva posto come unica condizione per privarsi dei pezzi pregiati della rosa.

In entrata

La sempre più vicina cessione di Wieteska libera un posto in difesa per il Cagliari, che cercherà nel mese di agosto un elemento che sia la prima alternativa alla coppia Mina-Luperto o che possa completare il terzetto titolare nella difesa a tre. Per Angelozzi c’è poi da individuare un laterale sinistro (visto che più volte nelle amichevoli è stato adattato Zortea, l’unico di ruolo a oggi è Idrissi con l’aggiunta di Obert) ed è sempre in piedi il discorso attaccante. Anche se, su questo ruolo, la trattativa col Beşiktaş per Semih Kiliçsoy ha avuto una brusca frenata: è da escludere che possa riaprirsi prima di giovedì, quando i turchi (sconfitti 2-4 all’andata) giocheranno il ritorno del secondo turno di Europa League con lo Shakhtar Donetsk.

Riccardo Spignesi

