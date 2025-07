Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti al Crai Sport Center, dopo tre settimane fuori dalla Sardegna. Terminato il ritiro a Ponte di Legno e la successiva appendice tra Austria e Germania, i rossoblù sono tornati nell’Isola e – dopo due giorni di riposo – questo pomeriggio si sono ritrovati ad Assemini. Con loro anche una novità: Michael Folorunsho, che era arrivato la settimana scorsa ma non si era unito al gruppo per l’amichevole di sabato pomeriggio con l’Hannover.

Lo stesso Folorunsho e Yerry Mina, che era rientrato direttamente in Sardegna da Ponte di Legno, hanno svolto in gruppo una parte della seduta. Come loro Sebastiano Luperto, che si allena gestendo i carichi di lavoro per smaltire una botta al polpaccio: per questo motivo, il difensore non ha mai giocato in amichevole. Hanno proseguito la propria tabella di recupero Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti.

Domani, mercoledì 30, è in programma una doppia seduta. E ci sarà presumibilmente anche Luca Mazzitelli, atterrato a Cagliari nel tardo pomeriggio di oggi e che sarà ufficiale nelle prossime ore: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Como. Sabato alle 20.30 prima stagionale all'Unipol Domus, con l'amichevole col Saint-Étienne valida come primo Trofeo Gigi Riva.

© Riproduzione riservata