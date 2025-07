Sarà la prima uscita "visibile" ai tifosi quella di domani al "Vanni Sanna", con inizio alle 17. Per l'amichevole fra Torres e Latte Dolce le due società lasciano l'ingresso gratuito proprio per soddisfare la curiosità dei tifosi che vogliono vedere in azione due roster che hanno inserito diversi giovani.

I rossoblù di Pazienza, reduci dal ritiro di Sappada e dall'amichevole col Venezia persa 5-0, sono ancora alla ricerca di due punte, o meglio, secondo radio mercato stanno per chiudere la trattativa con due giocatori: Antonio Musso, 26 anni a settembre, 11 gol con il Sorrento, e Lorenzo Di Stefano, 23 anni, 7 reti con il Campobasso.

Il Latte Dolce proprio in giornata ha ingaggiato il difensore centrale Giuseppe Aiello, 18 anni, proveniente dalla Don Carlo Misilmeri, squadra che milita nel campionato di Eccellenza siciliana.

