Luca Mazzitelli sarà a breve anche ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari, manca solo l’annucnio. Il centrocampista classe ‘95 è arrivato all’aeroporto di Elmas con un volo proveniente da Fiumicino, atterrato alle 18.25, dopo aver svolto le visite mediche a Roma tra stamattina e il primo pomeriggio.

«Sono molto carico e contentissimo di essere qua», le prime parole di Mazzitelli in aeroporto. «Con Pisacane ci siamo conosciuti via telefono, adesso lo faremo anche al centro sportivo questi giorni. Zortea e Borrelli invece li conoscevo già da Frosinone: sono contento di ritrovarli».

L’ormai ex Como si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto e si unirà al gruppo allenato da Fabio Pisacane, che questo pomeriggio ha ripreso le sedute al Crai Sport Center di Assemini.

