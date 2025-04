A Pasquetta si gioca, con Cagliari-Fiorentina, e lunedì a fischiare alla Domus ci sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. È lui l'arbitro designato per la partita della trentatresima giornata di Serie A, la sestultima di campionato, in programma alle ore 15. Un match che potrebbe vedere il tutto esaurito, visto che i dati di vendita dei biglietti vedono vicina quota 16.000 (su poco più di 16.400 spettatori come capienza massima). Gli assistenti saranno Giuseppe Perrotti (sezione Campobasso) e Alessandro Lo Cicero (Brescia), quarto ufficiale Marco Monaldi (Macerata). Al Var Francesco Meraviglia (Pistoia) e Daniele Doveri (Roma 1).

Buoni precedenti con il Cagliari per Marinelli in questa stagione, in attesa della partita con la Fiorentina. Non sono arrivate vittorie per i rossoblù, ma due pareggi con altrettante big: lo 0-0 con la Roma all'esordio in campionato il 18 agosto e l'1-1 con la Juventus il 6 ottobre. Dove assegnò un rigore contestato ai bianconeri, per un fallo di mano di Sebastiano Luperto dopo un contatto con Federico Gatti, e successivamente uno ai rossoblù per netto fallo di Douglas Luiz su Roberto Piccoli (assegnato al var) e il doppio giallo a Francisco Conceição per simulazione. Gli altri incroci con Marinelli sono 2-1 sul Palermo in Coppa Italia ai tempi supplementari (12 agosto 2023) e 1-1 col Sassuolo il 20 settembre 2020 a Reggio Emilia (sempre alla prima giornata).

Queste le designazioni arbitrali per la trentatreesima giornata di Serie A, in programma da sabato a lunedì. Il cagliaritano Giuseppe Collu dirigerà Torino-Udinese sempre a Pasquetta (ore 12.30).

Lecce-Como sabato 19 aprile ore 15 - Simone Sozza

Monza-Napoli sabato 19 aprile ore 18 - Federico La Penna

Roma-Verona sabato 19 aprile ore 20.45 - Luca Pairetto

Empoli-Venezia domenica 20 aprile ore 15 - Davide Massa

Bologna-Inter domenica 20 aprile ore 18 - Andrea Colombo

Milan-Atalanta domenica 20 aprile ore 20.45 - Marco Piccinini

Torino-Udinese lunedì 21 aprile ore 12.30 - Giuseppe Collu

Cagliari-Fiorentina lunedì 21 aprile ore 15 - Livio Marinelli

Genoa-Lazio lunedì 21 aprile ore 18 - Giovanni Ayroldi

Parma-Juventus lunedì 21 aprile ore 20.45 - Daniele Chiffi

