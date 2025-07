Due commissioni del Consiglio regionale riunite (Cultura e Sanità) per affrontare un tema spinoso: l’arrivo a Uta di 92 detenuti al 41 Bis. Ma i principali “invitati” in audizione, i direttori delle carceri sarde e il provveditore regionale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, non si sono presentati. Un’assenza in blocco che fa emergere un sospetto: hanno ricevuto ordini dall’alto, quindi direttamente dal ministero della Giustizia?

Quesito che si pongono le presidente delle commissioni, Camilla Soru e Carla Fundoni, che non hanno potuto rivolgere le domande che avevano in programma.

L’apertura del braccio del penitenziario Ettore Scalas, per le esponenti del Pd, è una «decisione grave e delicatissima, calata dall’alto, assunta senza alcun confronto preventivo con le istituzioni sarde, e destinata ad avere ripercussioni rilevanti su un sistema penitenziario regionale già segnato da gravi criticità: sovraffollamento, carenza di personale, condizioni ambientali estreme e gravi difficoltà nella gestione della sanità penitenziaria, la cui competenza, dal 1999, ricade sulle Regioni».

Oggi l’intenzione era quella di avviare «finalmente» un confronto pubblico, trasparente e responsabile su un tema di evidente interesse generale.

«Tuttavia», sottolineano Soru e Fundoni, «registriamo con forte rammarico che il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e i direttori delle carceri hanno ritenuto di non rispondere alla convocazione. Si tratta di una decisione grave, che riteniamo non possa essere personale», è lo spillo, «ma che in ogni caso deve essere riferita all’amministrazione della quale fanno parte, e che in ogni caso determina l’impossibilità, per un Consiglio regionale democraticamente eletto, di poter svolgere in piena autonomia le proprie funzioni di vigilanza, analisi e indirizzo su una questione che investe la sicurezza pubblica, la salute collettiva e l’equilibrio sociale di un’intera comunità».

Una decisione, quella di non presentarsi, «che pone ulteriori, e pesanti, interrogativi sullo stato del dialogo istituzionale tra lo Stato e la Regione, o meglio sulla scelta dello Stato di sottrarsi a tale dialogo».

